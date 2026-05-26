Започва програмата за начално обучение по плуване за деца в ПК „Приморски“

От 1 юни 2026 г. започва програмата за начално обучение по плуване за деца на възраст от 6 до 8 години в Плувен комплекс „Приморски“. Инициативата се реализира от общинското предприятие „Спорт – Варна“.

Първият курс ще се проведе в периода от 1 юни до 27 юни 2026 г. Родителите могат да изберат плувен клуб и подходящ час за обучение според предварително обявения график на клубовете. Записването се извършва чрез телефонно обаждане до избрания треньор – представител на плувен клуб, участващ в общинската програма, в дните от понеделник до петък, от 12:00 до 14:00 часа.

Обучението включва 12 учебни часа, като на касата на ПК „Приморски“ се заплаща единствено вход за басейна на стойност 12 лв. (6,14 евро).

Графикът на занятията и координатите на треньорите са публикувани на информационното табло в ПК „Приморски“.

Допълнителна информация може да бъде получена на телефон: 052 820 646, съобщиха от Пресцентър на Община Варна.

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

