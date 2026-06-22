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Започва проверка заради влошеното качество на водите на Офицерския плаж

22.06.2026 / 10:27 2

снимка: Община Варна

Регионална инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) - Варна организира проверка във връзка с постъпила информация от Регионланата здравна инспекция (РЗИ) в града за установено влошено качество на водите за къпане в зоната на "Офицерски плаж".

Проверката ще се проведе в периода 22–23 юни съвместно с Община Варна, Басейнова дирекция „Черноморски район“, „Водоснабдяване и канализация – Варна“ ООД и Регионална лаборатория – Варна към Изпълнителната агенция по околна среда.

По време на проверката ще бъде извършен обстоен оглед на заустваните в Шокъровия канал и деретата от неговия водосбор дъждовни и други води, както и ще бъдат взети водни проби.

Резултатите от проверката ще бъдат оповестени в най-кратък срок, уверяват от екоинспекцията, пише "Морето".

В края на миналата седмица стана ясно, че РЗИ– Варна е установила завишени стойности на показателите ешерихия коли и чревни ентерококи в морската вода на неохраняемата зона за къпане на „Офицерски плаж“. Според резултатите от традиционния летен мониторинг водата в района представлява риск за здравето на къпещите се.

Здравните власти издадоха предписание до областния управител за предприемане на задължителни хигиенни и противоепидемични мерки, както и за поставяне на предупредителна табела на достъпно място в близост до плажа.

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Редактор "Екип на Петел",

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Коментари
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уйчо (преди 18 минути)
Рейтинг: 132919 | Одобрение: 8959
Сега проверка на проверката. Много ме съмнява само на офицерския да е така, а на другите плажове - не! То все едно да разделиш един басейн на пикаещи и непикаещи.
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... (преди 27 минути)
Рейтинг: 31894 | Одобрение: 8539
Всяка година започва проверка, която нищо не установява. Да беше за първи път... Да не говорим всички заведения къде си ихзвърлят фекалните води. 

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