Започва разглеждането на бюджета за 2026 г. в Народното събрание
Булфото
В следващите дни стартира обсъждането на бюджета за 2026 г. в комисиите в парламента. Преди дни план-сметката, която трябва да влезе в сила от 1 август, беше приета от Министерския съвет и внесена в деловодството на Народното събрание.
Сега депутатите имат няколко заседания време, за да я гласуват на първо четене, да разгледат предложения за промени и да се стигне до окончателното приемане на бюджета, предаде Нова телевизия.
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