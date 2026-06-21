Започва реконструкцията на паметника "Бузлуджа"

Снимка: Пиксабей

Стартират реалните дейности по консервацията на монумента "Бузлуджа". Проектът, който е на стойност за над 3,5 млн. евро, предвижда през следващите три години да се предприемат ключови мерки за трайното опазване на емблематичната сграда, посочва Bulgaria On Air.

Основните усилия ще бъдат насочени към спиране на разрушителните процеси, породени от метеорологичните условия. Планираните ремонтни дейности включват изграждането на изцяло нов покрив и подмяна на прозорците, което да осигури дългосрочна защита на паметника.

Крайната цел на мащабната инвестиция е не просто да съхрани историческия обект, но и да му вдъхне нов живот, превръщайки го в атрактивна туристическа дестинация и в сцена за различни културни събития.

Сътрудничество в името на културното наследство

"Дом паметник "Бузлуджа" е един от основните ми приоритети като областен управител, тъй като по него имаме готов, сигурен проект от Министерството на регионалното развитие. Участваме трима партньори - Община Казанлък, проект "Бузлуджа" и ние от областна администрация като водеща организация", коментира областният управител на Стара Загора доц. д-р Калоян Дамянов.

"Предстои да бъде реконструиран паметника, като основната идея е да се осъществи ремонт на покрива и съответно на прозорците към сградата. Идеята е тя да се заздрави и в бъдеще да се развие като място за събития, в което се съхранява и културното наследство", допълни той.

Редактор "Екип на Петел",

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