Започва ремонт на „Арена Шумен“

Ремонтът на зала „Арена Шумен“ ще се направи на два етапа. Започваме със смяната на настилката. Обявена е обществената поръчка за около 300 хил. лв.

Това съобщи на заседание на комисията по младежки дейности и спорт към Общинския съвет заместник-кметът по икономическо развитие Николай Колев, предаде Шум бг.

На втори етап ще бъде отворена процедура за останалата част от планирания ремонт, който включва външната настилка и вътрешните стълбища, ремонт на тавана под външното стълбище, ремонт на вътрешния таван в коридора, подмяна на външни и вътрешни парапети.

Колев обясни още, че този петък предстои Общината да сключи договор с Министерството на младежта и спорта /ММС/ за финансирането на ремонтите. Ден преди това на заседанието си в четвъртък Общинският съвет трябва да даде съгласие кметът Христо Христов да издаде запис на заповед във връзка с подписването на договора.

Одобрената от ММС сума за ремонт на зала „Арена Шумен“ е в размер на 1 397 843 лв. Проектът е по "Национална програма за споделено финансиране на инвестиционни спортни проекти", която изисква собствено съфинансиране в размер на 10%.

По друга програма на ММС „Програмата за финансово подпомагане на изграждането и обновяването на спортни обекти – държавна и общинска собственост“ ще се финансира ремонт на зала „Младост“ за 1 025 454 лв.

В залата ще се работи по вентилацията и отоплението, ще се подмени дограма. „Стои идеята зала „Младост“ да се разшири в бъдеще, но по друг проект“, каза Николай Колев.

Той бе категоричен, че няма да се прави едновременно ремонт в двете зали, за да не се затруднява тренировъчния и състезателен процес на спортистите.

Докато се направи ремонт на настилката на „Арена Шумен“ баскетболният клуб „Шумен“, на който Българската федерация по баскетбол забрани да играе там, ще домакинства в зала „Младост“.

