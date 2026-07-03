Започва ремонтът на детска ясла "Щурче" във Варна

Снимка: Гугъл мапс

Официалното начало на строително-ремонтните дейности по два важни социални обекта във Варна беше дадено днес. Церемонията „първа копка“се проведе в двора на Детска ясла №8 „Щурче“ и на Дневния център за деца и младежи с увреждания „Св. Йоан Златоуст“ в кв. „Левски“.

„Ремонт на сградата, в която се помещават детската ясла и дневният център, не е правен от миналия век", коментира пред Радио Варна заместник-кметът Снежана Апостолова.

Младежите от Дневния център вече са настанени в Комплекса за социални услуги на ул. „Петко Стайнов“, а децата от яслата ще бъдат пренасочени в другите детски заведения в квартала.

Капацитетът на яслата няма да бъде увеличаван, каза Апостолова. Тя уточни, че основната цел на ремонта на Детска ясла №8 „Щурче“ е модернизация на сградата чрез въвеждане на мерки за енергийна ефективност, подобряване на достъпната среда и изграждане на пристройка с асансьор, която ще осигури достъп до южните корпуси на детското заведение. Предвидени са още основен ремонт и реконструкция на съществуващите сгради, за да бъдат създадени по-добри условия за отглеждане, възпитание и обучение на деца от тримесечна до тригодишна възраст.

В Дневния център за деца и младежи с увреждания „Св. Йоан Златоуст“ ще бъдат изпълнени мерки за енергийна ефективност, които ще намалят разходите за енергия и ще повишат енергийния клас на сградата до клас „В“. Очаква се реализирането на проекта да подобри условията за предоставяне на социални услуги, като същевременно допринесе за намаляване на въглеродните емисии.

Работата по проекта започва в понеделник, каза Апостолова. Тя очаква проектът да приключи по-рано от обявения краен срок август 2028 година.

Редактор "Екип на Петел",

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