Започва ремонтът на спешното отделение в "Пирогов"

снимка,архив: Булфото

От началото на следващата седмица стартира подготовката за ремонт и реорганизация на спешното отделение на УМБАЛСМ "Пирогов", информираха от болницата.

"Отделението ще продължи да работи и по време на ремонта”, заяви изпълнителният директор д-р Валентин Димитров.

Той обясни, че ще бъде направен график и реконструкцията ще протече на три етапа. Кабинетите само ще бъдат местени в други коридори.

Финансирането на ремонта стана възможно след решение на Министерския съвет от края на миналата година, с което бяха отпуснати 2 608 882 лева.

Освен цялостно обновяване на силно натовареното и амортизирано спешно отделение, се планира и подмяна и модернизация на част от медицинската техника.

През 2025 г. в спешното отделение на "Пирогов” медицинска помощ са получили 265 000 пациенти, което прави по над 700 души на ден, отчетоха от болницата.

Над 59 000 от тях са били приети за лечение. Общо 5300 от болните са били докарани с линейки на центровете за спешна медицинска помощ. Здравнонеосигурените, лекувани в спешната болница, са близо 17 000, допълва bgonair.bg.

Само в последния ден на изминалата година помощ в спешното отделение са потърсили 626 души, като най-натоварен е бил травматологичният кабинет, информира "Труд".

В първите часове на новата 2026 г. пък спешна помощ е оказана 62-ма възрастни и 24 деца, като трима са били пострадалите от неправилно боравене с пиротехнически средства, обясниха още от лечебното заведение.

Редактор "Екип на Петел", "За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!