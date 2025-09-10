Започва силен международен турнир по спортна стрелба във Варна

снимки: Община Варна

От 12 до 15 септември в МСК „Владислав Варненчик“ във Варна ще се проведе първото международно състезание по спортна стрелба с пневматично оръжие „Златният изстрел“.

Организатори на проявата са Спортен клуб „Стрелба“ със съдействието на Община Варна и Български стрелкови съюз, като персонални покани за участие са получили водещите ни представители при мъжете и жените на пистолет в страната.

Заявки са дали над 100 състезатели на пушка и пистолет от 4 държави: Молдова, Северна Македония, Румъния и България. Ще има представители на 11 клуба: Охрид, Лихнидус, Триумф (Букурещ), Августа (Стара Загора), Снайпер (Силистра), Светкавица (Търговище), Диана (Ямбол), Левски (София), Тракия (Пловдив), Етър 100 (Велико Търново) и Стрелба (Варна).

Те ще премерят сили в три дисциплини при юноши и девойки до 16, 18 и 21 години, които са застъпени в програмата на ЕП-40 и 60 пневматична пушка и пистолет „Дует“ и „Соло“.

Програма:

12.09 /петък/

12.00 ч. – Съдийска конференция

13.00 ч.– 16.00 Свободна тренировка

15.30 ч. – Техническа конференция

16.00 ч. – Откриване на състезанието

13.09 /събота/

Пистолет Дует

Пушка – 60 изстрела юноши и девойки до 21 г

40 изстрела момичета, момчета, юноши и девойки до 16 и 18 г

14.09 /неделя/

Пистолет 60 изстрела юноши и девойки до 21 г

40 изстрела момичета, момчета, юноши и девойки до 16 и 18 г

Пушка Дует

15.09 / понеделник/

Соло пистолет

Соло пушка

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!