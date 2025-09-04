Започва спешен ремонт на едно от най-старите читалища в България

снимка: НЧ "Добри Войников - 1856", фейсбук

Предстои авариен ремонт на покрива на най-старото шуменско читалище „Добри Войников-1856“. Поправката се налага заради течове вследствие на счупени керемиди и амортизирана подпокривна конструкция.

Читалището отскоро е със статут на културна ценност с национално значение. За ремонта на построената в края на 19 век сграда е обявена обществена поръчка на стойност 277 хил. лв. с ДДС. Първите 140 хил. са заложени в бюджета на Община Шумен за 2025-а, а останалите ще бъдат заделени догодина. Затова ремонтът е планиран на два етапа, като вторият ще се изпълни през 2026 г., допълва Шум бг.

Предвижда се цялостно препокриване на покрива с подмяна на дървената обшивка в компрометираните участъци или изцяло, ако това е необходимо, както и подмяна на хидроизолацията и на всички керамични керемиди.

В читалището не разполагат с данни за извършвани досега реставрационни дейности по сградата.

За да не увредят фасадата, строителите няма да могат да поставят външно скеле. Също така скатовете на покрива трябва да се работят поетапно, като разкрит скат в края на работния ден трябва да се покрива временно, с цел да не се допусне проникване на атмосферна влага.

Ламаринените декоративни елементи също не трябва да се засягат. Такива има монтирани както на малките покриви, така и на покрива на основното високо тяло. Трябва да се гарантира ще, че каменните, мазилковите и дървените декоративни елементи няма да бъдат увредени.

