Започва спешно ограждане на жп линията, минаваща през Враца, ще изграждат и подлези

Вицепремиерът и министър на транспорта и съобщенията в оставка Гроздан Караджов посети Враца в първия работен ден на 2026 година, за да обсъди с кмета Калин Каменов и изпълнителния директор на Национална компания „Железопътна инфраструктура“ (НКЖИ) инж. Александър Вецков мерките за ограничаване на опасното преминаване през железопътната линия в града. Срещата се проведе край един от най-рисковите участъци, където ежедневно преминават ученици и жители на кварталите.

Министър Караджов подчерта, че най-неотложната задача е да се спре нерегламентираното пресичане на релсите. „В кратко време може да се прегради този достъп до линията. И в момента като говорим, деца преминават през линията, а там доста бързо минават пътническите и бързите влакове. Още от утре НКЖИ възобновява работа и ще направим невъзможно прескачането и преминаването през линиите. С това се надявам да ограничим рисковете“, посочи министър Караджов.

По думите му и трите участъка, където има нерегламентирани пресичания, ще бъдат оградени с двуметрови телени огради. Изпълнителният директор на НКЖИ инж. Александър Вецков потвърди, че материалите са доставени и работата, започната преди новата година, ще бъде възобновена, като намерението е до две седмици оградите да бъдат поставени.

В същото време, по настояване на общината, ще се работи по препроектирането на два подлеза, които на този етап са част от европейския проект за скоростната линия Мездра - Видин, посочи министърът. „След разговора с кмета се договорихме подлезите да бъдат удължени, така че да преминат и под пътната настилка на републиканския път. Поемам ангажимент да съгласувам това с Агенция „Пътна инфраструктура“ и да изчистим организационните и финансовите въпроси, за да няма прехвърляне на топката“, обясни министърът, допълвайки, че впоследствие подлезите ще бъдат прехвърлени за стопанисване от общината.

По думите на изпълнителния директор на НКЖИ участъкът от скоростната жп линия около Враца все още се проектира, като проектът е внесен за съгласуване в Община Враца. Другата седмица ще бъде възложено на проектантите удължаването на двата подлеза под булеварда, после проектът отново ще бъде внесен в общината за съгласуване. След това ще се върви към отчуждителите процедури, като намерението е да се извадят пешеходните пасарелки и двата подлеза извън проекта, така че да не се чака европейското финансиране за цялостната модернизация на линията, а пресичането да бъде изградено с отделно възлагане, обясни генералният директор на НКЖИ инж. Александър Вецков.

Кметът на Враца Калин Каменов благодари за бързата реакция и подчерта, че общината е настоявала за промени в проекта, за да се избегне нов риск за пешеходците. „От наша страна имате пълно съдействие и бързо съгласуване на проектите. Вярвам, че със съвместни усилия ще изградим съоръжения, които ще пазят живота и здравето на хората“, коментира Каменов. По думите му пешеходците продължават масово да преминават нерегламентирано през ж.п. линията и пътя, въпреки опасностите. „Бяхме сложили пътни знаци и за три дни бяха изкъртени и махнати. Колегите от НКЖИ започваха поставянето на ограждения, започна къртенето на ограждението и къртенето на стълбовете“, каза Каменов.

БТА припомня, че в началото на декември 16-годишен ученик загина, след като бе ударен от влак, докато пресича жп линията в района на надлеза на КАТ.

