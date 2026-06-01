Започва спецакция в Благоевград срещу мотоциклетисти, велосипедисти и водачи на тротинетки

Започва специализирана полицейска акция, насочена към шофьорите на мотоциклети, мотопеди, велосипеди и индивидуални електрически превозни средства. Това съобщи началникът на група „Организация на движението, пътен контрол и превантивна дейност“ в сектор „Пътна полиция“ ст. инспектор Георги Бучков на брифинг в Областната дирекция на МВР в Благоевград, предава БТА.

През цялата седмица от днес, 1 юни, до 7 юни контролът на територията на област Благоевград ще бъде засилен, като ще бъдат изведени всички полицейски служители, които имат правомощие за работа по Закона за движение по пътищата (ЗДвП), посочи ст. инспектор Бучков. Операцията е във връзка с пълноправното членство на Република България в Европейската мрежа на службите на пътна полиция – ROADPOL.

Спрямо мотоциклетистите ще се следи за притежаване на необходимата правоспособност, дали имат сключена застраховка „Гражданска отговорност“ и дали шофьорите и пътниците са с поставена защитна каска.

По отношение на велосипедистите полицаите ще следят дали пътните превозни средства са технически изправни по ЗДвП – дали са оборудвани със звънец и дали имат поставена червена светлина отзад и бяла отпред. Старши инспектор Бучков отбеляза, че ще се следи и за спазването на забраната за превозване на други лица от водачите до 18-годишна възраст.

Най-голямо внимание ще бъде насочено спрямо водачите на индивидуални електрически превозни средства, като от полицията апелират за включване на родителите за контрол върху децата при управлението на такъв тип превозни средства.

Старши инспектор Бучков отбеляза, че с промените в ЗДвП минималната възраст за управление на индивидуални електрически превозни средства е шестнадесет години. В отговор на журналистически въпрос той припомни, че при повечето нарушения санкцията е 51 евро за водача, а за родителите е 255 евро, при допуснато управление под допустимата възраст.

