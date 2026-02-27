Започва строежа на три нови сгради за социални и интегрирани здравно-социални услуги във Варна

снимка: Община Варна

Във Варна започва строителството на три нови едноетажни сгради за социални и интегрирани здравно-социални услуги за лица с увреждания. Две от тях са за резидентна грижа за пълнолетни лица с интелектуални затруднения, а една – за Център за специализирана подкрепа за лица с увреждания и техните семейства, съобщават от общинската пресслужба. Финансирането на проекта е осигурено по Националния план за възстановяване и устойчивост и дава възможност за изграждане на изцяло нова, модерна материална среда, съобразена със стандартите за качество на социалните услуги.

Символична първа копка на обекта бе направена днес в присъствието на заместник-кмета Снежана Апостолова, председателя на комисията по „Социални дейности“ към Общинския съвет Зорница Василева, директора на Регионалната дирекция „Социално подпомагане“ Димитричка Кънева, директора на Дирекция „Социално подпомагане“ Христина Димитрова, представители на различни дирекции в Община Варна, както и фирмата строител и фирмата по надзор.

Целта на проекта е да гарантираме правото на социално включване и по-добро качество на живот на лицата с увреждания, заяви заместник-кметът Апостолова. Тя подчерта, че към момента общината предоставя общо 60 социални услуги – 42 с държавно финансиране и 18 с местни средства, като 27 са за деца и младежи и 33 – за пълнолетни лица. Въпреки развитата мрежа недостигът на резидентни услуги за пълнолетни хора с увреждания остава голям, като чакащите към момента са около 260 лица. По думите ѝ за последните 11 години е изградена само една нова сграда за социална услуга, а през останалото време усилията са били насочени основно към ремонти и адаптиране на съществуваща база.

Ръководителят на проекта Галина Манова уточни, че дейностите се изпълняват съгласно Договор № BG-RRP-11.018-0017-С01 между Община Варна и Министерство на труда и социалната политика. Общата стойност на проекта възлиза на 3 172 995,98 евро, от които 2 918 391,14 евро са финансиране от Механизма за възстановяване и устойчивост, а 254 604,84 евро са собствен принос на общината.

Манова обясни, че проектното предложение предвижда ново строителство на общо три едноетажни сгради. Две от тях са за резидентна грижа с капацитет по 15 места, в които ще се осигури среда, близка до семейната, с малък брой потребители и възможности за максимална самостоятелност и лично пространство. Другата сграда е предвидена за Център за специализирана подкрепа с площ от 570 квадратни метра и със самостоятелен вход и изход, с капацитет 30 места. В нея ще бъдат изградени помещения за дневна грижа, зали за групови и индивидуални занимания, пространства за развитие на трудови умения, рехабилитация и консултации, кухня и мултифункционална трапезария.

За всяка от сградите е предвидена фотоволтаична инсталация на покрива. Обектите ще бъдат климатизирани и газифицирани с оглед енергийна ефективност и устойчивост, а дворните пространства ще бъдат организирани за занимания на открито и отдих. Срокът за изпълнение на проекта е до 30 юни 2026 г.

