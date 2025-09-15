реклама

Започва трудна учебна година за Националната гимназия за приложни изкуства в Трявна

15.09.2025 / 08:20 0

Снимка: Община Трявна

В двора на Националната гимназия за приложни изкуства в Трявна също ще бие първият звънец. Но за учениците и техните преподаватели това ще е най-трудната учебна година, предава БНР. 

Повече от пет месеца след опустошителния пожар в сградата училището остава под временен покрив.

Гимназистите ще продължават да ползват базата на чуждо училище. 

Часовете по специални предмети ще се водят в незасегнатите от пожара ателиета на първия етаж на собствената сграда.

 

