Започва трудна учебна година за Националната гимназия за приложни изкуства в Трявна
Снимка: Община Трявна
В двора на Националната гимназия за приложни изкуства в Трявна също ще бие първият звънец. Но за учениците и техните преподаватели това ще е най-трудната учебна година, предава БНР.
Повече от пет месеца след опустошителния пожар в сградата училището остава под временен покрив.
Гимназистите ще продължават да ползват базата на чуждо училище.
Часовете по специални предмети ще се водят в незасегнатите от пожара ателиета на първия етаж на собствената сграда.
За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg
Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!
Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!
Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!