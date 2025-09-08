Започва учението „BULGARIA 2025": Участниците ще тестват реакции при кризисни ситуации

снимка МВР

България е домакин на международното учение за управление при извънредни ситуации "BULGARIA 2025". То е съвместно с НАТО и участие в него ще вземат около 1200 представители от над 40 държави и организации. Провежда се на летището в Ерден, община Бойчиновци.

Учението ще бъде насочено към реагиране при природни и промишлени бедствия, хибридни заплахи и сложни извънредни ситуации. Участниците ще тестват и процедури, свързани с логистична подкрепа при приемане на международна помощ. Целта му е служители от различни държави да тренират в условия, близки до реалните.

Вътрешният министър участва заедно със заместник генералния секретар на НАТО Радмила Шекеринска в откриването на учението.

„За България е чест и отговорност да организира най-голямото учение по линия на гражданска защита в рамките на НАТО, в което ще тренираме нашата реакция при кризи“, заяви министърът.

Предстои огромна по обем работа, която се ще фокусира да даде отговори при кризи – ще се симулира земетресение, терористична атака, технологичен срив и други сценарии. Ще се провери готовността на България и Алианса да реагират при природни бедствия и други предизвикателства, като ще се направят изводи как по-ефективно да се спасяват човешки животи.

„С това учение не само ще се подобри координацията между отделните държави и между институциите у нас, а ще се види къде са слабостите и ще се набележат начини как те да се отстранят“, каза още министър Митов.

Директорът на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ главен комисар Александър Джартов отбеляза, че за страната ни подобни учения са от изключителна важност.

"Надграждаме опит като тестваме системата на държавно ниво - съвместни екипи да могат да работят заедно и да им бъдат осигурени всички логистични условия. В рамките на “BULGARIA 2025” съвместно на терен ще работят стотици хора, което изисква непрекъсната координация - между пожарна, гранична, национална полиция и всички други институции, които под една или друга форма имат отношение по ликвидирането на бедствие. Основната ни цел е да разберем какво не правим както трябва и да го изчистим", заключи главен комисар Джартов.

