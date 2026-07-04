Започва юлската кампания за кръводаряване във Варна

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През изминалата седмица 262 кръводарители избраха да помогнат и дадоха шанс на пациентите, които се нуждаят от кръвни съставки, за да се лекуват. Благодарение на тях бяха осигурени 359 сака кръв и кръвни съставки, необходими за лечението на 262 пациенти, съобщават от Районния център по трансфузионна хематология във Варна.

В момента има недостиг на кръвни групи 0- и AB-. Това са по-редки кръвни групи и поддържането на достатъчни запаси е от изключително значение, отбелязват от здравното заведение, пише "Морето".

През летните месеци нуждата от кръв и кръвни съставки в болниците нараства заради увеличения брой жители и гости на Варна.

Затова през всяка събота на месец юли Кръвният център ще очаква всички здрави хора на възраст между 18 и 65 години, които могат да отделят около 30 минути, за да направят най-ценния подарък – да дарят кръв.

Кампанията започва днес, 4 юли. Желаещите могат да посетят Кръвния център между 9:00 и 14:00 часа.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

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