Започва записването за начално обучение по тенис на корт за деца във Варна

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На 8 юли, сряда, започва записването за начално обучение по тенис на корт, съобщават от Общинско предприятие „Спорт- Варна“. То е насочено към деца на възраст от 5 до 8 години, като тренировъчният процес ще се провежда от 15.07.2026 г. (сряда) на тенис кортове "Чайка".

Тренировките са три пъти седмично в дните понеделник, сряда и четвъртък от 17:00 часа. Обучението е с продължителност 10 учебни часа.

Допълнителна информация може да получите на тел.: 0885/070101, Христинка Даргънова.

Редактор "Екип на Петел",

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