Започват Петровите пости

Пиксабей

Започват Апостолските пости, известни сред християните и като Петрови пости. Това е един от най-важните периоди в православния църковен календар, предшестващ празника на светите апостоли Петър и Павел.

Тъй като датите варират всяка година в зависимост от Възкресение Христово и Петдесетница, всяка година продължителността е различна.

Тази година постите са три седмици, от днес до 28 юни включително, предава БНР.

Духовници припомнят, че постът в християнската традиция не е само ограничение в храната, но преди всичко работа за духовно пречистване, контрол на емоциите и мислите, добри дела.

Редактор "Екип на Петел",

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