Започват да записват от 00:00 часа на 7 септември

Мая Иванова. Кадър: Нова ТВ

Точно в 00:00 часа на 7 септември ще започнат да записват камерите за средна скорост на националното тол управление на България.

Първите приоритетни отсечки са 12, като за 11 от тях ще започнем да подаваме информация от 00:00 ч. на 7 септември. Следващата седмица ще добавим и една в района на Видин. Сложен и дълъг е процесът по сертифициране. Първите глоби ще бъдат налагани след като сме изпратили видеоматериали и те бъдат обработени по надлежния ред в системите на МВР. Чрез ведомството санкциите ще стигат до нарушителите - както и при тези за моментна превишена скорост, съобщи директорът на Националното тол управление проф. Олег Асенов.

Целта е покритие от 1200 км до края на годината. След това ще се добавят пакети от отсечки според анализа на пътнотранспортния травматизъм, каза проф. Олег Асенов.

Началникът на отдел „Пътна полиция“ в Главна дирекция „Национална полиция“ Мария Ботева обяви пред Нова телевизия, че от 7 септември засичането на средната скорост ще осъществи контрол на няколко ключови пътни участъка:

Не са тайна отсечките – те са публикувани на страницата на Националното тол управление и всеки може да ги види. Министерството на вътрешните работи е обърнало внимание на автомагистрала „Тракия“ – две отсечки, на „Хемус“ – една, на „Струма“ – една, на „Марица“ – също една.

До седми септември сутринта тези участъци ще бъдат публикувани и на страницата на „Пътна полиция“. Първата сертифицирана отсечка вече е пусната в действие, а колегите от Националното тол управление продължават процеса на сертифициране на още рамки и участъци, допълни тя.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!