Започват досъдебни производства за тримата загинали в Елените

04.10.2025 / 12:07 0

кадър Метео Балканс

Окръжната прокуратура в Бургас е започнала три отделни досъдебни производства по повод смъртта на трима души във ваканционно селище Елените, съобщиха от държавното обвинение. Това предада БТА.

По повод настъпилата смърт на тримата мъже са започнати три отделни досъдебни производства, които се наблюдават от Окръжна прокуратура – Бургас. В рамките на разследването трябва да бъдат установени причините, довели до трагичната им смърт, уточниха от прокуратурата.

Вчера водната стихия отне живота на трима души - работник, който се е намирал в приземен етаж на сграда, на багерист, отзовал се да помага по време на бедствието, и на граничен полицай, който е бил в лодка обхождала морето, за да търси бедстващи в потопените във водата коли.

 

