Започват извънредни проверки за сметките за ток на битовите потребители

От днес започват извънредни проверки на електроразпределителните дружества и крайните снабдители във връзка със сметките за електрическа енергия на битовите потребители. Това съобщи министърът на енергетиката в оставка Жечо Станков след заседанието на Министерския съвет.

По думите му още от началото на седмицата Министерството на енергетиката е в постоянен контакт с Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) по темата. Всеки отделен случай ще бъде разглеждан индивидуално, уточни министърът.

Станков посочи, че при проверките ще се обърне специално внимание дали отчетните периоди са в рамките на 30 дни, а не обхващат по-дълъг период, както е било през 2013 година, когато в рамките на една сметка, са били включени разходите за два месеца. Ще бъде анализирано и качеството на електроснабдяването, включително дали домакинствата са получили услугата с необходимите параметри, добави Станков.

„При установяване на нарушения ще бъде приложена цялата строгост на закона – както по линия на законодателството, за което отговаря КЕВР, така и по линия на правомощията на Министерството на енергетиката“, заяви министърът.

Той информира, че на база анализ за януари спрямо декември е отчетено увеличение на потреблението на електрическа енергия в страната между 15 и 30 процента в зависимост от региона. През януари са достигнати пикови нива на консумация от около 8200 мегавата, каквито не са регистрирани от 1986 година насам, отбеляза Станков.

Той уточни, че към момента в Министерството на енергетиката са постъпили жалби основно за качеството на услугата, докато в КЕВР има и сигнали, свързани със сметките за електроенергия. Всички подадени жалби ще бъдат обхванати от проверките.

Станков припомни, че от 1 юли миналата година цената на електроенергията на регулирания пазар за битовите потребители е увеличена с малко над 2 процента за период от 12 месеца напред, което по думите му би трябвало да има несъществено отражение върху крайните сметки.

Проверките ще включват анализ на потреблението както към момента на подаване на жалбите, така и за предходни периоди, за да се установи дали отчетената консумация е обичайна за съответния абонат. Ще бъде изискана подробна информация от трите електроразпределителни дружества и от крайните снабдители, с цел гарантиране на справедливост, предаде бТВ.

