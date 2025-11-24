Започват кърпежи по Аспаруховия мост днес и утре

снимка: АПИ

Днес и утре, 24 и 25 ноември, ще бъде извършен текущ ремонт на асфалтовата настилка на Аспаруховия мост. Ще бъдат рехабилитирани над 2 000 м2, съобщиха от Община Варна.

Ремонтът се извършва във връзка със сключено споразумение между Община Варна и Агенция "Пътна инфраструктура" за поддръжка на републиканските пътища на територията на общината.

Стойността на ремонта е 158 хиляди лв. с ДДС.

Ремонтните дейности ще се извършват след 19 ч. с цел облекчаване на движениетоь предаде Радио Варна.

Движението на моторни превозни средства по моста няма да бъде преустановявано, като ще се осъществява в свободната лента на ремонтираното платно.

Община Варна призовава гражданите и водачите на автомобили, които в тези часове се движат по този маршрут да бъдат бдителни и да шофират внимателно.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!