Започват клинични изпитвания на ваксина срещу свръх доза с фентанил в Нидерландия

Ваксина, създадена с цел да предотвратява свръхдози с фентанил, като блокира достигането на наркотика до мозъка, започва набирането на участници за клинични изпитвания върху хора в началото на 2026 г., съобщават от научното списание LiveScience.

Фаза 1/2 на изпитването ще включи около 40 здрави доброволци в Центъра за изследване на лекарства при хора в Нидерландия, като стартът се очаква през януари или февруари, посочва bTV. Проучването се провежда от базираната в Ню Йорк биотехнологична компания ARMR Sciences, която е лицензирала ваксината от учени от Университета в Хюстън. Разработката е финансирана от Министерството на отбраната на САЩ.

Как действа ваксината

Ваксината „обучава“ имунната система да произвежда антитела, които се свързват с молекулите на фентанила в кръвта и не им позволяват да преминат кръвно-мозъчната бариера. Тя съдържа синтетичен фрагмент от фентанил, свързан с CRM197 – инактивиран дифтериен токсин, който вече се използва в одобрени ваксини, както и dmLT – имунно-стимулиращо съединение, получено от бактерията E. coli.

„При ваксинирания човек тези антифентанилни антитела са в кръвта. Ако той приеме фентанил, антителата се свързват с него и не му позволяват да достигне до мозъка“, обяснява Колин Хейл, доцент-изследовател в Университета в Хюстън и съосновател на ARMR.

При изследвания с плъхове ваксината е блокирала между 92 и 98% от фентанила да навлезе в мозъка и е предотвратила дихателна депресия и свръхдоза. Защитата е продължила поне 20 седмици при животните, което според учените може да се равнява на около година защита при хората.

Първоначалната фаза ще се фокусира върху безопасността – ще се следят нежелани реакции и ще се измерва производството на антитела. Ако резултатите са положителни, във Фаза 2 ще се тества ефективността чрез прилагане на контролирани медицински дози фентанил под строг надзор, за да се оцени доколко ваксината блокира ефектите на наркотика.

Ваксината не реагира с други опиати като морфин, оксикодон или метадон, което означава, че ваксинираните могат да получават алтернативни обезболяващи. Тя не влияе и на бупренорфин – медикамент, използван при лечение на наркотична зависимост.

Отговор на смъртоносна криза

Изпитването започва на фона на факта, че фентанилът остава водещата причина за смърт от свръхдози в САЩ. По предварителни данни над 48 000 души са починали от свръхдози през 2024 г., като през 2023 г. фентанилът е участвал в 69% от всички смъртни случаи от наркотици.

Шарън Леви, експерт по медицина на зависимостите в Детската болница в Бостън и научен съветник на ARMR, отбелязва, че ваксината може да бъде особено полезна за тийнейджъри и млади хора, които случайно могат да попаднат на фентанил, смесен с други улични наркотици, както и за хора, участващи в програми за възстановяване от зависимост.

