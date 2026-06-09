Започват консултациите на президента и политическите сили за нов състав на ЦИК

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Президентът Илияна Йотова ще проведе консултации с парламентарно представените партии и коалиции в 52-рото Народно събрание, на които те ще представят своите номинации за състава на ЦИК.

ЦИК се състои от 15 членове, които се избират за 5-годишен мандат, като при номинациите се спазва квотен принцип спрямо големината на силите в парламента. Така според указа на Йотова „Прогресивна България“ ще имат 7 представители, ГЕРБ-СДС трима, пише novini.bg.

ПП-ДБ се разглеждат заедно, тъй като се явиха така на изборите.

Редактор "Екип на Петел",

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