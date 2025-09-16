Започват курсовете за начално обучение по ледени спортове за децата във Варна

Пиксабей

Записването за курса по „Начално обучение по кънки на лед“ за деца от 4 до 8 години и курса по „Начално обучение по хокей на лед“ за деца над 5 години започва на 23 септември (вторник), съобщават от общинското предприятие „Спорт-Варна“.

Записването се извършва на касата на Ледената пързалка от 08:30 ч. до 12:00 ч. и от 13:00 ч. до 19:30 ч. Таксата за участие в курса по е 10 лв., а самите тренировки са безплатни.

Началните дати на курса и клубовете, участващи в програмата, са както следва:

- „Клуб по ледени спортове – Одесос” - от 29.09.2025 г.

Понеделник и сряда от 18:00 ч. до 19:00 ч.

- „Клуб по ледени спортове – Варна” - от 30.09.2025 г.

Вторник и четвъртък от 18:00 ч. до 19:00 ч.

- „Спортен клуб по хокей на лед Варна” - от 01.10.2025 г.

Сряда и петък от 19:15 ч. до 20:15 ч.

- „Спортен клуб по хокей на лед Варна-Скейтс ” - от 04.10.2025 г.

Събота и неделя от 12:10 ч. до 13:10 ч.

