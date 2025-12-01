Започват масови проверки на скивлекове, асансьори и плувни басейни

Пиксабей

Служители от Главна дирекция „Инспекция за държавен технически надзор“ (ГД ИДТН) при Държавна агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН) започват масирани проверки за безопасната експлоатация на пътнически висящи въжени линии и скивлекове, безопасната експлоатация на асансьори, монтирани в места за настаняване и правилната и безопасна техническа експлоатация и поддръжка на елементите за вграждане, филтрацията и помпите към плувните басейни, прилежащи към места за настаняване.

Кампанията стартира преди разгара на активния зимен сезон. Проверките ще започнат на 1 декември и ще продължат до 19 декември 2025 г. При установяване на нарушения ще бъдат предприети принудителни административни мерки, предаде БГНЕС.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!