кадър: Нова тв

От понеделник започват масови проверки за вноса на плодове и зеленчуци по границите с Турция и Северна Македония. А на пунктовете с Гърция и Румъния ще бъдат разположени допълнителни контролни екипи. Акцията се извършва с участието на Министерството на земеделието и храните, Българската агенция по безопасност на храните и Агенция „Митници“. Във фокуса на проверките ще бъде нелегалният внос, качеството на продукцията, както и до колко изрядни са документите на българските вносители.

Средно между 10 и 15 тира на ден с вносна стока влизат на борсата в Първенец. Камионите от Турция, Гърция, Албания, Македония и Италия доставят най-вече домати, краставици, пипер, дини и по-малки количества тиквички и цитруси. Според директора на тържището проверките по границите няма да свалят цените, предаде NOVA.

Илия Гатев, изпълнителен директор на Стокова борса-Първенец, посочва: "Нека да има проверки, нека да се проверява абсолютно всичко, включително и качеството на стоката, която влиза отвън. Не е тайна за никого, че някои от вносителите използват занижени фактури на вносни стоки".

В разгара на лятото се наблюдава спад в цените на сезонните зеленчуци. Най-голямо поевтиняване тази седмица е отчетено при доматите с 9%, морковите, зелената салата. При плодовете поскъпване има при ябълките, които са предимно внос. Цената им е между и 2 и 2.50 евро за килограм. Най-драстично понижение на цените има при прасковите, кайсиите и нектарините, казва Гатев. Той посочва, че причината за това е по-добрата реколта. Дините, за които производители се оплакаха, че се изкупуват от тях за 8 евроцента, на борсата се търгуват в момента за 30 цента за килограм.

За да избегнат високите цени Райчо Марков, който е собственик на ресторант в емблематичния пловдивски квартал “Капана“, и неговият баща са решили сами да си произвеждат зеленчуците и плодовете в двора на семейната къща в асеновградското село Избегли. Така спестяват доста разходи. Марков казва, че през последните 8-9 месеца има спекула с цените на зеленчуците.



Борис Марков е земеделски производител. Единствените му разходи са за поливане и още 30 евро за препарати за целия сезон. Почти всеки ден бере по близо 60 кг. домати и близо 30 кг тиквички.

Освен тиквички, домати, краставици, патладжани и чушки в двора си, който се превърнали в малко стопанство, отглежда и 15 вида билки и подправки - чубрица, розмарин, босилек, мента и други. Босилекът например в момента струва 20 евро за килгорам, а през зимата стига до 50.

Така хем развиват земеделие, хем спестяват разходи и най-важното успяват да възвърнат позабравения вкус на истинската, българска продукция. Марков подчертава, че клиентите са взискателни, а също така изпитват и носталгия към чистата храна и вкуса от миналото, с който тя се свързва. А в неговия ресторант се сервира точно такава.

Редактор "Екип на Петел",

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