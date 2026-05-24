Започват обходи за описване на щетите от наводнениятав Севлиево и Габрово

кадър: Фейсбук

Агенцията за социално подпомагане (АСП) предприе спешни мерки за оказване на подкрепа на семействата, пострадали от проливните валежи и наводненията в страната. Мобилни екипи от социални работници посещават засегнатите населени места, извършват огледи на нанесените щети и консултират гражданите относно възможността за отпускане на еднократна помощ за покриване на инцидентно възникнали жизненоважни потребности, съобщават от от АСП.

От днес мобилни екипи на Агенцията за социално подпомагане започват обходи на територията на град Севлиево съвместно с представители на общинската администрация. Целта е да започне опис на щетите в пострадалите от наводненията имоти и да бъдат предоставени заявления за отпускане на подкрепа. Вчера социални работници от дирекция „Социално подпомагане“ – Севлиево се включиха като доброволци в дейностите по отводняване на засегнатите райони и оказване на помощ на пострадалите домакинства.

В Габрово към момента екипите също са на терен за извършване на огледи и описване на щетите. По първоначални данни са пострадали около 50 жилищни имота, като няма бедстващи хора, а всички евакуирани граждани са настанени при свои близки. В района се очаква доставка на пет камиона с минерална вода – общо около 120 000 литра, осигурени от Държавния резерв. За населението са осигурени и водоноски за обезпечаване на битовите нужди.

След усложнената метеорологична обстановка и обявените бедствени и частични бедствени положения в области от Централна Северна България, екипи на АСП са в готовност за последващи действия и подкрепа на засегнатите домакинства.

След оттеглянето на водата, извършването на отводнителни дейности и осигуряването на безопасен достъп, обходите ще продължат и в останалите засегнати райони, включително в общините Габрово и Дряново, както и в населени места в областите Велико Търново и Ловеч. Огледите ще продължат в следващите дни, до приключване на необходимите действия по установяване на щетите във всички засегнати райони.

Служителите на АСП оказват съдействие на място при попълването и подаването на заявления-декларации за отпускане на еднократна помощ.

Дейностите се извършват в координация с местните власти с цел обхващане на всички засегнати семейства.

Семействата с увредено имущество могат да получат еднократна финансова подкрепа в размер до трикратния размер на линията на бедност – 1171,89 евро. Подпомагането се отпуска след извършване на социална анкета и оценка на щетите и потребностите на засегнатите домакинства. При увредено единствено жилище може да бъде отпусната и целева помощ до 1550 евро, посочват от агенцията.

Семействата, получили еднократна помощ за покриване на инцидентно възникнали потребности, могат да кандидатстват и за подкрепа от Фонд „Социална закрила“ към

Министерството на труда и социалната политика за закупуване на основно обзавеждане и оборудване за дома.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!