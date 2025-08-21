Започват проверки на държавни имоти, предоставени на общините във Варненско

снимка: Областна администрация Варна

Областна администрация - Варна стартира серия от проверки, с които ще се установява как се управляват и стопанисват държавните имоти, предоставени безвъзмездно на общините. Първата инспекция бе извършена в Община Долни Чифлик.

С договор от 25 юли 2025 г., сключен на основание решение на Министерския съвет №457 от 11 юли, общината придоби безвъзмездно правото на собственост върху два поземлени имота, включващи 40 сгради на бившия войскови район 1351. Целта е изграждането на общинска инфраструктура за социални и образователни дейности, както и складове, гаражи и работилници за поддръжка на общинска техника, материали и озеленяване.

Днес областният управител проф. Андрияна Андреева посети Долни Чифлик, за да се запознае с инвестиционните намерения и проектите на местната власт за предоставените терени, както и с плановете за подобряване на инфраструктурата и условията за живот на жителите, пише "Морето".

Екипът на общината и кметът Красимира Анастасова представиха проекта за подробен устройствен план (ПУП), разделен на четири дяла:



Социален комплекс – близо 45 000 кв.м., с 7 нови резидентни услуги за лица с интелектуални и физически увреждания, психични разстройства, както и за възрастни хора. Комплексът ще разполага с условия за качествена грижа и център за комплексно предоставяне на социални услуги.



Разширение на Парк Армейски – зони за отдих, детски и спортни площадки и други обществени нужди.



Полигон за ПГСС „Иван Вл. Мичурин“ – за практика, с лозови насаждения, овощна градина и зеленчукови полета.



Складове и автопарк – за нуждите на общината.

Проф. Андреева подчерта, че комуникацията между общината и областната администрация е отлична, което позволи за по-малко от година да се извървят всички законови стъпки за придобиване на държавните имоти. Тя допълни, че ще упражнява строг контрол върху управлението на терените, предоставяни от държавата на общините.

По време на визитата гостите разгледаха част от предоставените имоти, включително Центъра за изкуства и занаяти, изграден по европейски проект в Парк Армейски.

