Започват разработи за универсална изкуствена кръв

снимка: Пиксабей

За разлика от другите телесни течности, кръвта се счита за „орган, но в течна форма“, обяснява Алън Доктор, лекар в Университета на Мериленд и съосновател на компанията, която разработва синтетичен заместител. Подобно на трансплантацията на органи, използването на кръв е деликатен въпрос, припомня статия в Popular Mechanics, цитирани от БГНЕС.

От 17 век насам учените се опитват да разработят алтернатива на червената течност. Методите им са били изненадващи: използване на животинска кръв, заместители от мляко, бира, сладки и солени разтвори, дори урина. Всички те са се оказали неуспешни. През 20 век надеждите се насочват към пречистените хемоглобинови протеини.

Свободно циркулиращият хемоглобин създава токсични окислители, което води до „химически пожар“ в кръвта, обяснява лекарят. „По същия начин, по който не искате електричеството да взаимодейства с нищо между генератора и уреда, същото важи и за кислорода“.

Подходът, разработен с неговия екип, отчита опасностите от богатия на желязо протеин, като капсулира токсичните агенти в мембрана. За да се гарантира, че клетките абсорбират добре кислорода от белите дробове, преди да го депозират в мускулите, мембраната открива нивата на pH:

Тя улавя кислорода в белите дробове – където условията са алкални – и го освобождава в тъканите в кисела среда. Този механизъм имитира удивително точно поведението на естествените червени кръвни клетки.

Лиофилизираният разтвор е под формата на твърдо вещество, докато не влезе в контакт с вода. „Това е нещо, което всеки войник може да носи в панталоните си“, обяснява докторът.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!