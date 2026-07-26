Заподозрян за атаката в Берлин е идентифициран: Разследват ислямистки мотив

Снимка Пиксабей

Германската полиция е идентифицирала заподозрян за нападението срещу гейпарада в Берлин, предаде ДПА.

По информация на властите мъжът е познат на полицията и има данни, че е действал по ислямистки подбуди, пише novini.bg.

Говорителят на берлинската полиция Флориан Нат заяви, че на този етап не могат да бъдат оповестени повече подробности, тъй като разследването продължава.

В рамките на разследването са извършени няколко полицейски операции, включително претърсване на жилище, свързано със заподозрения.

По-рано беше съобщено, че гейпарадът в германската столица е бил прекратен, след като автомобил се вряза в група хора в района на парк Тиргартен. Първоначалната информация беше за един загинал и около 15 ранени, а по последни данни на ДПА пострадалите са 16.

„След един мирен и цветен Прайд хората, събрали се за един толерантен и мирен Берлин, бяха нападнати по най-бруталния възможен начин. Берлин е градът на свободата и днес нашата свобода беше атакувана по най-ужасния начин“, написа кметът на Берлин Кай Вегнер в социалната мрежа X.

По случая реагира и германският канцлер Фридрих Мерц. Той определи случилото се като „ужасен инцидент“ и призова всички обстоятелства около нападението да бъдат изяснени възможно най-бързо.

Редактор "Екип на Петел",

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