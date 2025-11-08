Запорожка атомна електроцентрала в Украйна отново със захранване

кадър: Youtube

Възстановена е втора външна електропреносна линия към контролираната от Русия Запорожка атомна електроцентрала в Украйна, съобщиха руските оператори на централата, цитирани от руски медии.

Най-голямата атомна електроцентрала в Европа с шест реактора беше превзета от руски войски в първите седмици след нахлуването в Украйна през февруари 2022 г. Русия и Украйна редовно се обвиняват взаимно във военни действия, които застрашават ядрената безопасност.

В момента централата не произвежда електричество, но се нуждае от външно захранване, за да охлажда ядреното гориво и да избегне риск от стопяване на реакторите. Руските оператори на централата съобщиха, че днес е била възстановена втората линия, известна като Феросплавна-1. Те посочват, че извършеното "значително повишава стабилността на енергийната система на централата". Линията не е функционирала от 7 май. Първата линия - Днепровска - беше възстановена на 23 октомври, припомня БНР.

При изключване и на двете линии, централата остана без външно електрозахранване в продължение на 30 дни и разчиташе на дизелови генератори. Сраженията в близост до обекта попречиха на аварийните екипи да извършат ремонтни дейности, което накара Международната агенция за атомна енергия към ООН да съдейства за договаряне на локални примирия. Последното примирие влезе в сила в петък.

