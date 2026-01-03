Запорожката АЕЦ се превърна в препъникамък пред постигането на споразумение за мир в Украйна

Кадър Youtube

Продължаващите вече месеци интензивни преговори за мир в Украйна под егидата на САЩ се натъкват на спънки като сложните въпроси за териториите и съдбата на Запорожката АЕЦ, които отдалечават постигането на примирие и засилват опасенията, че мирът може да бъде наложен със сила, отбелязва агенция Ройтерс в аналитичен материал, цитиран от БТА.

Редица фактори правят бъдещето на Запорожката АЕЦ, най-голямата в Европа, толкова заплетен въпрос и препъникамък за постигането на траен мир и определят това, което се крие зад противоположните позициите на Русия и Украйна по тази тема.

Русия пое контрола над централата, която се намира близо до фронтовата линия, през март 2022 г. и обяви планове да я свърже с електропреносната си мрежа, посочва Ройтерс.

Почти всички страни по света смятат, че тя централата принадлежи на Украйна, но Русия твърди, че е нейна собственост. Централата сега се управлява от подразделение на руската държавна атомна корпорация „Росатом“.

На 23 декември руската Федерална служба за екологичен, технологичен и ядрен надзор (Ростехнадзор) издаде лиценз за експлоатация на реактор 1 на Запорожката АЕЦ за срок от 10 години, съобщи атомната централа в канала си в “Телеграм“, цитирана от ТАСС.

“В момента всички реактори на Запорожката АЕЦ, включително реактор 1, са в режим на “студено спиране“. Полученият лиценз създава правни условия за евентуална промяна в режима на работа на реактор 1 в бъдеще. Това ще изисква съответно решение и безусловно изпълнение на всички лицензионни условия, включително гаранции за безопасност“, се посочва в изявлението.

С тази си стъпка Москва изглежда иска да постави и Киев пред свършен факт и сама да започне експлоатация на централата. Получаването на лиценза е първа стъпка към осигуряване на дългосрочната и безопасна експлоатация на енергоблоковете на централата след изтичане на проектния им срок на експлоатация, отбелязва пресслужбата на централата. Този важен етап отразява планираната бъдеща работа за интегриране на съоръжението в правната рамка на Руската федерация, се посочва още в изявлението.

Междувременно генералният директор на “Росатом“ Алексей Лихачов заяви, че компанията в течение на 1 година и половина ще приключи с лицензирането на останалите реактори на Запорожката АЕЦ и ще подготви оборудването за експлоатация в щатен режим.

Киев остро се противопоставя на подобни едностранни действия на Русия. Украинският президент Володимир Зеленски заяви през декември, че САЩ са предложили съвместна тристранна експлоатация на атомната електроцентрала с американски главен мениджър.

Зеленски каза, че украинското предложение предвижда украинско-американско използване на централата, като САЩ сами определят как да използват 50% от произведената енергия.

Според руския вестник “Комерсант“ Русия от своя страна е обмисляла съвместно руско-американско използване на централата.

След разговорите си със Зеленски миналата неделя Тръмп заяви, че преговарящите са постигнали напредък по отношение на съдбата на централата, която може да “започне да работи почти веднага“. Американският президент заяви, че това “е голяма крачка напред“.

Запорожката АЕЦ се намира в град Енергодар, на брега на река Днепър и язовир “Каховка“, на 550 км югоизточно от украинската столица Киев.

Централата разполага с шест реактора съветско производство с обща мощност от 5,7 гигавата, според базата данни на Международната агенция за атомна енергия (МААЕ), посочва Ройтерс. В момента тя не произвежда електроенергия, а разчита на външно електрозахранване, за да поддържа ядрения материал охладен и да избегне стопяване.

Оборудването на централата се захранва с електроенергия, доставяна от Украйна. През последните четири години тези доставки са спирали най-малко 11 пъти поради прекъсвания на електропроводите, което е принудило централата да премине на аварийни дизелови генератори. Русия и Украйна се обвиняват взаимно, че са нанасяли удари по атомната електроцентрала, довели до прекъсване на електропроводите, водещи към нея.

Генералният директор на Международната агенция за атомна енергия Рафаел Гроси заяви, че воденето на война в близост до атомна електроцентрала поставя ядрената безопасност в постоянен риск.

Руският директор на централата заяви в понеделник, че съоръжението може да възобнови производството на електроенергия до средата на следващата година, ако войната приключи скоро.

Русия се готви да възобнови работата на централата, но заявява, че това ще зависи от ситуацията в района. Директорът на “Росатом“ Алексей Лихачов не изключва доставката на произведената там електроенергия за части от Украйна.

Олександър Харченко, директор на Центъра за енергийни изследвания в Киев, заяви, че Москва възнамерява да използва централата, за да покрие значителния енергиен дефицит в южната част на Русия.

След като през декември руският ядрен регулатор издаде лиценз за експлоатация на реактор 1, което е ключова стъпка към възобновяването на работата на реактора, министерството на енергетиката на Украйна определи тази стъпка като незаконна, безотговорна, и създаваща риск от ядрена авария, отбелязва Ройтерс.

Русия нанася удари по енергийната инфраструктура на Украйна от началото на войната. През последните месеци Русия значително увеличи мащаба и интензивността на атаките си, заради което цели региони в Украйна потънаха в мрак, посочва Ройтерс.

Анализатори твърдят, че дефицитът на производствения капацитет на Украйна е около 4 гигавата, което се равнява на четири реактора в Запорожката АЕЦ.

Харченко казва, че на Украйна ще са необходими от пет до седем години, за да изгради производствения капацитет, необходим за компенсиране на евентуална загуба на Запорожката АЕЦ. Трябва да се отбележи, че Киев лансираше идеята да закупи за тази цел два ядрени реактора от България, предназначени за АЕЦ “Белене“. припомня агенцията

Харченко заяви, че ако Киев възвърне контрола си над електроцентралата, ще са необходими най-малко две до три години, за да се разбере в какво състояние се намира тя, и още три години, за да се възстанови оборудването и пълната й експлоатация.

Както украинският държавен ядрен оператор “Енергоатом“, така и Харченко заявиха, че Украйна не знае в какво състояние се намира атомната електроцентрала днес.

Всичко изброено показва, че не може да има трайно споразумение за мир, без да се постигне взаимноизгодно решение за съдбата на Запорожката АЕЦ, която е от ключово значение за енергийния баланс както на Украйна, така и на Русия – нещо, което я прави “ябълка на раздора“ в продължаващите преговори за мир.

