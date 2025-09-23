Запрянов: България ще се включи в стената от дронове по източните граници на ЕС

Снимка: Булфото

България ще се включи в стената от дронове, която Европейския съюз смята да създаде в скоро време по източните си граници.

Министърът на отбраната Атанас Запрянов потвърди във Велико Търново новината, която вчера беше обявена от говорителя на Европейската комисия Тома Рение.

Повече яснота ще има след видеоконференцията на министрите на отбраната, насрочена за 26 септември, посочи пред БНР военният министър, без да конкретизира повече параметри по инициативата, в която се очаква да се включат държавите членки на ЕС, които са най-близо до Русия.

"Всички страни ще се включат със средствата, с които разполагаме, и с нови, които трябва да придобием. За технически средства говорим, които ЕС трябва да осигури заедно с всички държави членки", заяви министър Запрянов.

