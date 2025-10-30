Запрянов: До края на годината ще получим новите ракети и въоръжение

Снимка: Булфото

Депутатите ратифицираха на първо и второ четене договора, по който страната ни си купи нови ракети за охрана. Без особен дебат, тъй като мнозинството вече се обяви "за" поръчката, текстовете минаха и на първо, и на второ четене. Става въпрос за договора за „Sidewinder AIM 9X Блок II ракети, свързани материали и услуги", който е задвижен от парламента през 2019 г.

"Ракетите, които сме поръчали са за въздушна охрана: въздух-въздух. Това, че са усъвършенствани е допълнителна опция, но производителят не гарантира точността. Наше решение е дали ще се възползваме от тази нова опция. Цената остава същата въпреки новата функция", обяви военният министър Атанас Запрянов, пише novini.bg.

Той обясни и нуждата от ратификация - в смисъла на това, че България е правова държава, правителството било длъжно да се допита до парламента.

"Независимо, че ще получим ракетите много скоро, ние сме длъжни това приложение по ратифицирания договор, понеже се е изменил срока, сме длъжни да го внесем отново пред вас - идваме да ратифицираме приложението", обясни министърът.

"Ракетите ще си ги получим", увери Запрянов.

"Надявам се до края на годината договорът да бъде изпълнен и като авиационна доставка, и като въоръжение", добави още той.

