Запрянов: Иран няма да ни уплаши

Снимка Булфото

Министърът на отбраната коментира атаката на Иран срещу съседна на България държава.

Имаме информация за извършено ракетно нападение срещу НАТО-вска държава. Мога да потвърдя официално, че правителството на Турция и главната квартира на НАТО потвърди за изстреляна балистична ракета от Иран по посока на Турция, която е унищожена от силите на Алианса. Това нападение е непровокирано с нищо и показва, че иранския режим не се съобразява с това кои участват във военната операция.

Това заяви служебният министър на отбраната Атанас Запрянов след спешното заседание в Министерство на отбраната.

Изстрелването на ракета към страна членка на НАТО е опасна ескалация, подчерта той.

Стратегическият главнокомандващ направи изявление преди няколко дни, като обяви, че противоракетната отбрана на Алианса е в готовност да отрази всякаква атака по територията на Алианса и това се случи. Това беше потвърдено и днес, припомни министърът на отбраната, пише novini.bg.

Във връзка с усложнената нова ситуация за няколко часа днес аз проведох съвещание с ръководния военен състав, като направихме оценка на рисковете, степента на готовност на нашите въоръжени сили да се справят с подобни заплахи и промяна на готовността на някои от нашите формирования, които имат задачи в областта на противовъздушната отбрана на страна. В момента се изготвя доклад, който ще бъде предоставен на министър-председателя на съвет по сигурността, който той ще бъде насрочен. На това заседание ние ще направим конкретни предложения, които имат за цел да гарантират мира, спокойствието на гражданите и защитата на нашата територия, обясни министър Запрянов и обяви, че Иран няма да ни уплаши.

