Запрянов: Не планираме участие на български военнослужещи в учение в Гренландия

Не планираме участие на български военнослужещи в учение в Гренландия. Това каза министърът на отбраната в оставка Атанас Запрянов по време на изслушване по актуални въпроси в парламентарната комисия по отбрана.

Запрянов отговори на въпрос на народния представител Ивелин Първанов от парламентарната група на "Възраждане", който попита дали има вероятност български военни да участват в учението на силите на НАТО в Гренландия, посочва БТА.

Франция иска учение на НАТО в Гренландия и е готова да съдейства за него, предаде Ройтерс, като се позова на изявление на канцеларията на френския президент Еманюел Макрон.

