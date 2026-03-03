Запрянов: Няма промяна в дейността на българските ВВС, България не участва в операции в Близкия изток

Снимка: Булфото

Няма промяна в дейността на българските Военновъздушни сили и в присъствието на сили на САЩ у нас, като страната ни не участва в операции, свързани с напрежението между Израел, САЩ и Иран. Това заяви служебният министър на отбраната Атанас Запрянов по време на брифинг в Министерския съвет.

Той подчерта, че извършваните дейности са свързани с тренировки и изпълнение на ангажименти в рамките на НАТО и не представляват участие в конкретни военни операции в региона на Близкия изток, посочва БТА. По думите му, генералният секретар на Алианса и върховният главнокомандващ са заявили, че НАТО не участва в подобна операция, като българската страна потвърждава същата позиция.

Запрянов заяви, че няма основание България да бъде цел на атака като държава членка на Алианса. Той припомни, че при евентуално нападение ще бъде задействан член 5 от НАТО, който предвижда колективна отбрана.

Министърът посочи още, че Съединените щати не са отправяли допълнителни искания извън вече договорените и докладвани ангажименти, свързани с предното присъствие от средата на февруари.

Той допълни, че стратегическото командване на Алианса е дало гаранции, че при ракетна заплаха срещу държава членка ще бъде задействана противоракетната отбрана съгласно процедурите по член 5, което осигурява необходимите гаранции за сигурността на страната.

