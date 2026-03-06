Запрянов: Около 335 чужди военни има на летище "Враждебна" в София, има и още в страната

Булфото

На редовния парламентарен контрол темата с американските военни самолети на територията на страната ни, на летище "Васил Левски", коментира и ресорният военен министър Атанас Запрянов, като отрече появилите се спекулации. Той още веднъж обясни, че тези самолети са логистични и не могат да нанасят удари.

„Никъде не съм заявявал, че американските военни самолети са предназначени за десант на войски и техника при сухопътни операции, не съм споменавал и какви са видовете самолети, разположени на летището в София, а само от какъв тип са. Самолетът С-17 Globemaster, например, е военнотранспортен самолет и не е летяща зареждаща машина. Освен това тренировки и обучения с участието на такъв брой летателни апарати и техника, включително изтребители и по-голям брой личен състав, са се провеждали и друг път на територията на страната и ще продължат да се провеждат, съгласно плановете. Но просто за първи път такъв брой самолети кацат на летище за обществено ползване и аз много ясно посочих причините за това“, каза Запрянов в отговор на въпрос по време на парламентарния контрол, цитиран от "Дарик".

Той обясни, че задачите, които ще се изпълняват в рамките на съвместната тренировка, с формирование и техника от въоръжените сили на България, ще бъдат отработени на територията на страната във въздушното пространство на страната ни и над изключителната икономическа зона на България в Черно море.

„Всички задачи ще бъдат точно координирани с компетентните органи“, допълни военният министър.

Ресорният министър бе попитан и за чуждите военнослужещи, които се намират на територията на страната ни и по конкретно на летище „Враждебна“. Той обясни, че на 17 февруари е разрешено преминаването през въздушното пространство на България и пребиваване на територията на страната с невоенен характер на до 15 самолета на ВВС на САЩ с кацане на летище „Васил Левски“ в София за презареждане със средства в авиационна база „Враждебна“ до 31 май 2026 година. А броят на съюзническите военнослужещи, намиращи се във „Враждебна“, варира според задачите, но не надвишава 335 души до днешна дата.

"Основно това е летателен и технически състав за поддържане на тези самолети. Съюзническите военнослужещи изпълняват задачите си, съвместно с личния състав на авиационната база. Подобни съвместни задачи не са прецедент. Пребиваването на американски военнослужещи има и в други военни формирования на територията на страната с цел изпълнения на дейностите на НАТО. Те са длъжни и спазват законите на България“, посочи Атанас Запрянов и допълни, че има абсолютен контрол при тяхното придвижване от базата до самолетите и от самолетите до базата от военна полиция.

Очаквайте още подробности!

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!