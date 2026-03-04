Запрянов: ПВО е в готовност да отрази всяка атака

Булфото

Това нападение не беше провокирано и подобно на това, което беше извършено срещу Кипър показва, че иранският режим не се съобразява с това кой участва и кой не участва във военните операции. Стратегически командващ направи изявление, че ПВО на Алианса е в готовност да отрази всякаква атака на територията на Алианса и това се случи. Това заяви военният министър Атанас Запрянов, предаде Блиц.

"От 13 ч. проведох заседание с ръководния военен състав. На него направихме оценка на рисковете и степента на готовност на нашите въоръжени сили и промяна на готовността на някои формулирования, които имат задачи с ПВО на страната. Изготвя се доклад, който ще бъде представен на Гюров.

На заседание на Съвета по сигурността, на базата на този доклад, ще направим конкретни предложения, които гарантират мира и защитата на нашата територия.

По отношение на мероприятията, които се провеждат - Алианса няма да се огъне и ученията ще се провеждат. Те ще се провеждат, както са планирани. Иран няма да ни уплаши да спрем дейността по укрепване на Алианса.

Тази провокация, инцидент, показва, че НАТО е най-сигурния гарант за защита на нашата територия", каза той.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!