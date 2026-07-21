Запрянов: През февруари нотата на САЩ за самолетите беше за невоенен характер, сага е с военен характер

Бившият министър на отбраната Запрян Запрянов отхвърли обвиненията на премиера Румен Радев, че Министерството на отбраната е укрило информация за разполагането на американски самолети на летище София. В предаването „Лице в лице“ на bTV той заяви, че всички действия са били извършени в съответствие със закона и че за решението са били уведомени президентът, министър-председателят и председателят на Народното събрание.

По думите му през февруари Съединените щати са изпратили нота с искане за разполагане на сили с невоенен характер по линия на НАТО. Именно това е позволило министърът на отбраната самостоятелно да разреши пребиваването на до 15 самолета и до 500 военнослужещи, както предвижда законът.

Бившият военен министър посочи, че по време на престоя на американските самолети не са се сбъднали опасенията, че България ще бъде въвлечена във военен конфликт. По думите му всички разходи по пребиваването на американските сили са били поети от САЩ, а страната ни не е участвала във военни операции.

Според Запрянов сега ситуацията е различна. Новото искане на Вашингтон е за разполагане с военен характер, което вече не може да бъде одобрено еднолично от изпълнителната власт. По тази причина Министерският съвет ще внесе предложението в Народното събрание, тъй като единствено парламентът има правомощия да разреши подобно военно присъствие.

Той отбеляза още, че този път става дума за двустранно споразумение между България и САЩ, основано на Споразумението за сътрудничество в областта на отбраната от 2006 г., а не за разполагане по линия на НАТО.

Запрянов защити и решението за първоначалното разполагане на американските самолети, като припомни, че то е било взето в момент, когато между САЩ и Иран все още са се водели преговори и не е било ясно дали ще се стигне до военна ескалация. По думите му твърденията, че българските власти предварително са знаели за предстоящ конфликт, са неоснователни.

По отношение на новото искане той заяви, че самолетите-цистерни се предвижда да бъдат разположени на летище „Безмер“. Според него това ще създаде по-сериозни логистични предизвикателства, но страната вече е натрупала ценен опит от предишното разполагане на летище София.

Запрянов изрази мнение, че Народното събрание трябва да подкрепи предложението, ако България иска да запази стратегическите си отношения със Съединените щати. Той заяви, че ако беше народен представител, би гласувал „за“ решението.

Редактор "Екип на Петел",

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