Запрянов е разрешил преминаването през въздушното ни пространство на чужди въоръжени сили

04.03.2026 / 10:20 0

Булфото

Председателят на Народното събрание Рая Назарян обяви в пленарна зала, че служебният министър на отбраната Атанас Запрянов е уведомил парламента, че е издал заповеди, с които е разрешил преминаването на през въздушното пространство и пребиваването на територията на България на съюзнически и чужди въоръжени сили и средства, предаде Дарик.

Уведомленията са предоставени на комисията по отбрана. 

Издадените заповеди са в изпълнение на Закона за преминаването през и пребиваването на територията на Република България на съюзнически и на чужди въоръжени сили (ЗППТРБСЧВС).

Съгласно закона министърът на отбраната има правомощието да разрешава преминаването и пребиваването на съюзнически и чужди въоръжени сили и средства както през въздушното пространство, така и на територията на страната. След издаването на заповедите законът изисква уведомяване на Народното събрание, като информацията се предоставя на комисията по отбрана за контрол и прозрачност. Целта е присъствието на чужди военни сили да бъде регламентирано и в съответствие с националните интереси.

Всички съюзнически и чужди сили са длъжни да спазват законодателството на страната. 

