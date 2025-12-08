Запрянов очаква отговор от Турция как танкерът "Кайрос" се е озовал край бреговете на Ахтопол

Булфото

Министърът на отбраната Атанас Запрянов заяви, че се надява турският посланик в България да даде информация за причините, поради които танкерът „Кайрос“ се е озовал край бреговете на Ахтопол. Говорим за добросъседство и се надявам турската страна да бъде открита и да сподели информация, каза пред журналисти във Варна Запрянов. Попитан дали ще говори с турските си колеги по този въпрос, министърът отговори, че „това не е военен въпрос“ между двете страни.

Той благодари на военнослужещите, участвали в операциите по оказване на помощ и евакуация на моряците от танкера „Кайрос“ на 7 и 8 декември, и подчерта, че те ще бъдат наградени, предаде БТА.

Четирима души от екипажа на танкера „Кайрос“, който заседна край Ахтопол преди три дни, са евакуирани тази сутрин. Военнослужещи от състава на военноморските ни сили са извършили успешната операция с вертолет „Пантер“, казаха за БТА от пресцентъра на Министерството на отбраната.

