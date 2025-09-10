Запрянов осъди използването на дронове във въздушното пространство на Полша

Снимка: Булфото

Използването на летателни апарати във въздушното пространство на друга държава е грубо нарушение на международното право. Това каза министърът на отбраната Атанас Запрянов, който бе изслушан днес по актуални теми пред депутатите от ресорната парламентарна комисия.

Министър Запрянов коментира случая, при който Полша е свалила дронове, навлезли във въздушното ѝ пространство по време на снощната руска атака в Западна Украйна. Министър Запрянов определи действията на Русия като провокация и припомни, че въздушното пространство на страните членки е част от общото въздушно пространство на НАТО, предава БТА.

„Това не е директна атака към цели на територията на Полша. Ако имаше такава, това значи активиране на чл. 5 и реално обстановката щеше да ескалира за задействане на колективната отбрана. В случая оценката е, че тези дронове се използват за удари по украински територии. По никакъв начин това не позволява на руската страна да нарушава въздушното пространство и да влита на украинска територия от територията на други държави“, коментира министър Запрянов.

По думите му Румъния също има проблеми с руски дронове в близост до делтата на река Дунав.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!