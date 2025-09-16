Заради 1 лев за опаковка заведение плати 2000 лева глоба

Пиксабей

Заведение за бързо хранене в Пловдив получи 2000 лева глоба, а причината – 1 лев такса опаковка. Наказанието е издадено от Комисията за защита на потребителите след сигнал от пловдивчанин, на който е била начислена допълнителна такса за опаковка, която не е била предварително и ясно обявена на клиентите. Глобеното дружество е в центъра на Пловдив.

Проверката на контролните органи е била инициирана след подаден сигнал от потребител, който съобщил за некоректно отношение. Според разказа му, на 15 ноември 2024 г. той посетил заведението и поръчал сандвич с месо, чиято обявена цена на таблото била 6,99 лв.

След като поискал да плати с карта, получил касова бележка, в която обаче крайната цена на продукта била 7,50 лв. Изненадан, клиентът подал сигнал до КЗП и приложил копие на касовия бон.

Само няколко дни по-късно е извършена проверка от инспектори от Регионалната дирекция на КЗП в Пловдив. Те влезли в обекта като тайни клиенти и направили контролна покупка на същия продукт. На видно място, чрез големи рекламни пана с ярки цветове, се рекламирала цена от 6,99 лв. за Грил.

Едва след като поръчката била заявена, служителите установили, че близо до касата има поставена малка табела с текст: „Към цената е включена и опаковка на сандвич – 1 лв.“. Така на касовата бележка финалната цена излязла 8,00 лв.

Според КЗП това представлява заблуждаваща и нелоялна търговска практика, тъй като потребителите не били информирани навременно за крайната стойност на продукта, включително таксата за опаковка.

Цената от 1 лв. за опаковка била обявена единствено до касата, с дребен шрифт и на табела с малък размер, което възпрепятствало клиентите да направят информиран избор преди да заявят покупката си.

Управителят получил акт, а не след дълго на фирмата било издадено и наказателно постановление. В графата за глоба била вписана сумата от 2000 лева.

Недоволен от санкцията търговецът обжалвал глобата пред Районен съд – Пловдив. Съдът обаче потвърди изцяло решението на КЗП и определи наложената имуществена санкция в размер на 2000 лв. като законосъобразна и справедлива.

Според мотивите на съда, действията на търговеца представляват типичен случай на влияние върху икономическото поведение на потребителите чрез представяне на непълна информация.

Магистратите отбелязват, че обявените на големи и видими пана цени подвеждат клиентите да направят покупка, без да са информирани, че дължат още 1 лев за опаковка.

Едва след като вече са направили избора си и пристъпили към плащане, потребителите научават за допълнителното оскъпяване – което съставлява заблуждаваща търговска практика, забранена по Закона за защита на потребителите (чл. 68е, ал. 1 и 2 от ЗЗП).

Съдът посочва още, че дори да е първо нарушение, то не е маловажно, тъй като засяга широк кръг потребители, а търговецът не е предприел действия по отстраняване на нарушението след установяването му. Доказано е също, че нарушението не е единичен случай – първоначалният сигнал на клиента е потвърден при последвала контролна покупка от КЗП.

