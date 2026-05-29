Заради "Баба Алино": Окръжната прокуратура образува досъдебно производство за бездействие на длъжностни лица

Снимка: Булфото, архив

Заради строителството в местността Баба Алино край Варна Окръжната прокуратура образува досъдебно производство за бездействие на длъжностни лица, съобщиха от пресцентъра на Апелативната прокуратура в града. Целта е да бъдат установени евентуални престъпления, извършени от длъжностни лица от юли 2023 г. до май 2026 г., които не са изпълнили задълженията си с цел да набавят за другиго имотна облага.

Разследването е образувано по материали, изпратени от Районната прокуратура във Варна, посочва БТА. На 11 март тази година е постъпил сигнал от Регионалната дирекция по горите с представени доклади и констативни протоколи за изградени сгради в поземлени имоти, част от които не са нанесени в кадастралната карта и регистри, а за друга част липсват строителни книжа. На полицията е възложено да извърши проверка по случая, като резултатите от нея са внесени в Районната прокуратура на 27 май 2026 г. След анализ на събраните данни и с оглед установяване на евентуални престъпления, извършени от длъжностни лица, преписката е изпратена по компетентност на Окръжната прокуратура.

Междувременно Районната прокуратура наблюдава три досъдебни производства, свързани с казуса. На 13 май 2026 г. е образувано производство, че в периода от 26 януари 2026 г. до 4 февруари 2026 г. пред службата „Геодезия, картография и кадастър“ и пред Община Варна, в условията на продължаващо престъпление, съзнателно са ползвани неистински официални документи – удостоверения за търпимост, на които е бил придаден вид, че са издадени от главния архитект на район „Приморски“.

Досъдебното производство е образувано след постъпили материали от проверка на Икономическа полиция. Уведомени са Регионалната нотариална камара, всички нотариуси в съдебния район, Кадастралната служба, Агенцията по вписванията, Общината и териториалната дирекция на НАП. Целта е институциите да имат предвид, че документите са неистински, и да бъдат предотвратени евентуални щети за граждани.

На 24 януари 2025 г. в Районна прокуратура е образувано досъдебно производство, че през 2023 г., в условията на продължаващо престъпление, са потвърждавани неистини в писмени декларации, че в поземлени имоти в местността Баба Алино са изградени постройки преди 31 март 2001 г. И това производство е заведено на база проверка на Икономическа полиция. Разследването по случая все още не е приключило.

На 4 декември 2024 г. в Районната прокуратура е образувано досъдебно производство, че между 22 и 25 юли същата година в местността Баба Алино, без позволение е извършена сеч на 41 дървета от горския фонд. Разследването е на Икономическа полиция и все още продължава.

От Апелативна прокуратура изтъкват, че образуваните по случая досъдебни производства са в ход, не са спрени и не са били прекратявани.

