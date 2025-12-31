Заради авария променят маршрута на линия №13 във Варна

илюстрация: Булфото

Поради ВиК авария е затворена улица "Генерал Колев" от кръстовището с бул. "Владислав Варненчик", съобщиха от "Градски транспорт"-Варна.

Автобусите по линия №13 не обслужват спирка "Централна поща" (до аптека "Санита"), спират на "Катедрала" до ДНФ и завиват надясно по бул. "Съборни".

