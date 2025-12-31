реклама

Заради блокади ще има затруднения при преминаването през граничните преходи с Гърция

31.12.2025 / 19:40 1

Снимки: Булфото

Заради стачни дейности и блокада от гръцките фермери ще има затруднения при преминаването на леки и тежкотоварни автомобили през граничните преходи с Гърция, съобщиха от Главна дирекция „Гранична полиция“ на сайта си. Информацията е към 18:00 ч. тази вечер.

Трафикът на границите с Република Турция, Република Северна Македония и Република Сърбия е нормален на всички гранични контролно-пропускателни пунктове, посочва БТА. 

На границата с Румъния трафикът също е нормален на граничните преходи, като от 07:00 ч. на 30 декември фериботната платформа, обслужваща Оряхово - Бекет временно е преустановила работа поради лоши метеорологични условия. 

Както БТА предаде, протестиращите гръцки фермери ще проведат национална среща в неделя, за да определят следващите си действия.

Редактор "Екип на Петел", "За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!

 

 


реклама
Коментари
Коментирай чрез Facebook
0
0
kjk (преди 1 час)
Рейтинг: 167411 | Одобрение: 18331
https://www.youtube.com/watch?v=LSEsnSL3KLs&amp;list=RDDNZU2OBexxE&amp;index=11

Последни новини
реклама
Форум
реклама

реклама
 
Всички права запазени © 2011 - 2025 Petel.bg Изработка и техническа поддръжка Дот Медиа
затвори X
реклама