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Заради дейността на КУБ и Невзоров: Изслушват бивши шефове на ДАНС в парламента

09.07.2026 / 07:14 1

кадър: Фейсбук

Бившият шеф на ДАНС Деньо Денев и бившият началник на Териториалната дирекция на Агенцията във Варна Кирил Димов ще бъдат изслушани в парламентарната комисия по контрол над службите. Очаква се те да представят информация във връзка с дейността на корпорация КУБ и на украинския гражданин Олег Невзоров.

В края на юни Димов заяви, че изготвеното от него предложение за експулсирането на Невзоров от България е било с мотив „пране на пари“ и е изпратено до тогавашния шеф на Агенцията Деньо Денев. Според бившия шеф на ДАНС във Варна, 10 дни по-късно Денев е отменил заповедта, без да посочва мотиви за това, предаде БНТ.

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Коментари
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MrBean (преди 8 минути)
Рейтинг: 230204 | Одобрение: -2041
Дрън-дрън.Нормално е в такъв спор едната страна да въведе редица запори и запрещения към ответника,но към днешна дата такива няма...май завземането на бизнеси не върви по план.

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