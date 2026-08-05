Заради дрон близо до украински самолет са били спрени полетите от и до летището на Лайпциг

Пиксабей

Полетите от и до летището на Лайпциг, което обслужва и друг германски град - Хале, бяха спрени временно през изминалата нощ, след като дрон бе забелязан до украински самолет, а край една от пистите беше открит подозрителен предмет, предадоха ДПА и Ройтерс, позовавайки се на полицията и на НАТО.

Няколко самолета, един от които - изпълняващ редовен пътнически полет, са били пренасочени по време на този "инцидент в областта на сигурността", пише БТА.

Северната писта на летището отново бе отворена за полети тази сутрин.

Южната писта на летището, което служи като хъб за самолетите на логистичната компания Ди Ейч Ел (DHL), остана обаче затворена, докато специалисти проучват предмета с помощта на технологии за обезвреждане на взривни устройства.

Товарен самолет на Ди Ейч Ел се е сблъскал във въздуха с неизвестен обект малко след излитането си от летището в Лайпциг, което е наложило машината незабавно да се приземи извънредно в Хановер, съобщи източник на Ройтерс.

Германските летища са в състояние на повишена готовност след поредица от непозволени прелитания на безпилотни летателни апарати над обекти, включително военни съоръжения, енергийни терминали, морски пристанища и обекти, собственост на логистични компании.

Полицията в Германия предупреждава, че подобни прелитания на дронове може да са дело на руски агенти - твърдения, които Русия категорично отрича, отбелязва Ройтерс.

Редактор "Екип на Петел",

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