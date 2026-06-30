Заради две минути закъснение: Не допуснаха зрелостници на изпит в МУ-Пловдив

Булфото, илюстративна

Зрелостници направиха опит за явяване на изпит по биология в Медицински университет - Пловдив, но не бяха допуснати до него. На 30 юни, в 08:30 сутринта, кандидат-студентите се явяват в двора на учебното заведение, но служители на университета не ги допускат.

От учебното заведение обясняват, че изпитната бланка вече е била изтеглена и няма как те да бъдат приети в сградата след това. В допълнение посочват, че зрелостниците са били предупредени, че часът за явяване в университета е бил между 08:00 и 08:30.

Кандидат-студентите и техните родители твърдят, че това не е така. На служебните бележки, които са получили единствено пишело час за начало на изпита - 09:00, предаде бТВ.

Когато пристигат в университета в минутите около 08:30 часа разбират, че правото им да се явят на изпита, който предварително са заплатили, е било отнето. Това разгневява родители и кандидат-студенти, тъй като в момента на събитието не получават адекватна причина за отказа. Те твърдят, че изпитните бланки са били внесени в сградата на университета минути след тяхното пристигане там.

„Ако е един човек - окей, но ние бяхме повече и не знаехме за това нещо. Отиваме там и ни казват „не можете да влезете“, а това е разлика една минута. Работите бяха внесени в 09:33 точно. После дойдоха още работи към 09:45, което значи, че изпитът някъде е започнал към 10:00 часа, а те не ни допуснаха. Това наистина не е коректно“, казва Славена Коцева, зрелостничка.

„10 минути ни държаха да се разправяме, докато дойде проф. Маринова, ректора по учебните дейности, която не пожела нищо да каже, гледаше само нагоре. И така не се стигна с нея до разговор. Исках да и покажа бележката, да ми каже къде пише в тази бележка и тя най-церемонно я сгъна на две. Няма уведомително писмо“, обяснява майката на Славена - д-р Станкова.

„Толкова ли беше трудно на пропуска, с който официално се отива на изпита, да напишат, че до 8:30 се приема? Там пише 09:00 часа“, коментира бащата на Славена - Андрей Коцев.

Динко Апостолов, родител на друг зрелостник допълва: „Казаха, че били изпратили и били звънели по телефоните, били изпратили на мейла уведомление, такова нещо няма, никой не е получил на мейла, няма никакво обаждане, никакво писане, никъде нищо няма написано, черно на бяло. Вчера сме били да проверим, попитали сме, казаха ни, че в 9:00 часа трябва да са в залата. Днес в 8:32 точно не бяхме допуснати. Тяхното обяснение е, че са изтеглени въпросите за изпитите и ги носят към изпитните зали към 8:50. Има го също заснето, но това никаква работа не върши. Просто две години работа на много деца отидоха по дяволите“.

От Медицински университет - Пловдив изпратиха становище за bTV, което гласи:

„Уважаема медия,

Днес, 30 юни, в Медицински университет – Пловдив се проведе кандидатстудентски изпит по биология. Подадените документи за магистърските специалности са 1330.

Всеки един от кандидат-студентите е получил на електронната си поща и индивидуалния си профил регистрационна форма за Кандидатстудентска кампания 2026 г. В регистрационната форма, отбелязано като „Важно“, е посочен времевият интервал за допускане в изпитните зали: от 8 до 8.30 часа. Кандидатите се допускат срещу лична карта и компютърна разпечатка.

В Справочника за кандидат-студенти за учебната 2026/2027 г., който е публикуван на сайта на МУ-Пловдив и публично достъпен, е записано, че: „Кандидат-студенти, явили се след изтегляне на изпитния вариант, не се допускат до участие в изпита“. Това гласи т. 4.5. от раздел 4 – „Конкурсни изпити“.

С цел гарантиране на равнопоставеност на всички кандидат-студенти и недопускане на възможност за компрометиране прозрачността на кандидатстудентския изпит, нито едно лице не следва да бъде допускано след горепосочения времеви интервал.

Недопуснатите на днешния изпит кандидати се явиха след 8.30 часа и след изтегляне на варианта от избран на случаен принцип кандидат-студент измежду всички присъствали в аудитория 1 на Аудиторен комплекс. Разпечатването на изтегления изпитен вариант се случва след изтеглянето му и няма общо с допускането на кандидатите“.

За bTV родители споделиха кадри, които са заснели по време на събитието. На тях се виждат опитващите се да се явят на изпит зрелостници, но без успех.

Редактор "Екип на Петел",

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